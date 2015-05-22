Edirne'deki baraj inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Edirne’de baraj inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, biri hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçilerden biri kendi çabalarıyla topraktan çıkarken, diğer 3 işçi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, bir işçinin cansız bedenine ulaştı.

İpsala ilçesinde Hamzadere Barajı kanal inşaatında beton dökme işlemi sırasında göçük meydana geldi. Bu alanda çalışan işçilerden 5'i göçük altında kaldı.

Beline kadar toprağa gömülen bir işçi, kendi imkanlarıyla kurtuldu. 3 işçi ise, kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde çıkarıldı. Göçükten çıkarılan işçilerden 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.