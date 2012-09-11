Edirne'de Z.K'ya tecavüze 9 gözaltı

Edirne’de 14 yaşındaki işitme engelli Z.K.’nın istismara uğramasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Polis de dün 9 kişiyi gözaltına aldı.

Radikal ’in önceki gün ‘Devlet bu tecavüze sağır ve dilsiz’ başlığıyla manşetine taşıdığı Edirne’de 14 yaşındaki işitme engelli Z.K.’nın istismara uğramasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı bir müsteşar ve hukuk müşaviri inceleme yapmak üzere Edirne’ye gönderilirken, olaya adı karışan 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Z.K’nın 17. yaşındaki abisi A.K. olduğu belirtiliyor. Şüphelilere, Z.K’ye tecavüz edildiği iddia edilen bölgelerde tespit ve yer gösterme işlemi de yaptırıldı. Gözaltılar, Z.K’nın psikolog eşliğinde işaret diliyle verdiği ifadeden sonra gerçekleşti.

Z.K.’ya hastanede refakat eden annesi Semra K. ise soruları yanıtsız bırakarak “Ben bir şey bilmiyorum” demekle yetindi.

Şahin: e posta ulaşmadı

Bu arada bakanlık yetkilileri, haberde yer alan 14 yaşındaki işitme engelli Z.K.’nın durumuyla ilgili emekli idari hâkim Nilgün Kurtoğlu ya da farklı bir isim tarafından Bakan Fatma Şahin ’in elektronik posta adresine herhangi bir başvuru ulaşmadığını belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de dün twitter hesabından yaptığı açıklamada “Engelli bir vatandaşımızın başından geçen cinsel istismar vakasıyla ilgili olarak şahsıma emekli bir hâkim tarafından e-posta atıldığı fakat tarafımdan hiçbir müdahalede bulunulmadığı belirtiliyor. Konuyla bizzat ilgilenip gerekli araştırmayı yaptırdım. Ancak elektronik posta adreslerime bu olayla ilgili olarak herhangi bir e-posta başvurusu ulaşmadığını tespit ettim” dedi.

Ancak, Kurtoğlu’nun elektronik posta kutusunda Bakan Şahin’e bir elektronik posta gönderildiğinin kaydı bulunuyor. Elektronik postanın 22 Mayıs 2012’de saat 16.18’de Bakan Şahin’in kurumsal adresi olan ve TBMM sitesinde yer alan fatma.sahin@tbmm.gov.tr adresine gönderildiği görülüyor. E-postada şöyle deniyor: “Bu çocuk sağır ve dilsiz. 50 yaş üstü beş kişi tarafından galiba bir yıl tecavüze uğramış. İlk duruşmada tüm sanıklar serbest bırakıldı. Çocuğun babası kanser hastasıymış. Kısacası çocuğun korunmaya ihtiyacı var. Sahip çıktığımız ve kurtardığımız her çocuk yarınımızın güvencesidir. Sizin de aynı düşündüğünüzü biliyorum.”

İhmal üstüne ihmal

Edirne’de, 14 yaşındaki işitme engelli Z.K., yaşları 24 ile 76 arasında değişen beş kişinin istismarına uğramıştı. Z.K.’nın teşhisine rağmen zanlılar serbest kalırken, Z.K. koruma altına alınmamıştı. Küçük kız bu arada tekrar tecavüze uğrayıp, hamile kalmıştı.