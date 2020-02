Edirne'de 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası, iş adamı Ahmet Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere destek çağrısında bulunduğu yürüyüşe 300 kişi katıldı. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe katılmayan kamu ve kuruluş yöneticilerine sitem eden Çetin, \"Biz her birimiz Mehmetçiğiz. Bu yüzden isterim ki tüm kurum ve kuruluşlarımız şu sahada meydanda olsun. Olmayanları kınıyorum, olanlarla beraberim\" dedi.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin önceki gün, Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekütı\'na katılan askerler için destek yürüyüşü çağrısında bulunmuştu. Selimiye Camii önünde saat 12.00\'de planlanan yürüyüş 14.30\'da başlarken, programa Kırkpınar Ağası işadamı Ahmet Çetin, Edirne Valiliği mehter takımı ve gazilerin yanı sıra yaklaşık 300 kişilik kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Cami otoparkında toplananlar askerler için dua etti.

Selimiye Camii\'nin önündeki yürüyüş öncesinde konuşan Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, Fatih Sultan Mehmet\'in Edirne\'de doğduğunu hatırlatarak, \"Fatih\'in şehrinde bulunan bir Mehmetçiksiniz ve Türk ulusunda her yerde varız. Çünkü biz Türk milliyetçisiz, Türk\'üz. Her birimiz birer Mehmetçiğiz. Ve biz diyoruz ki Edirne\'de yaşayan her birimiz Fatih\'in torunuyuz. Bunu dünyaya haykırıyoruz. Afrin\'de, Irak\'ta dünyanın neresinde olursa olsun, her Mehmetçik bizim çocuğumuz, biz onların her dakika her an yanlarındayız. Buradan Askerlik Şubesi\'ne yürüyerek hepimizin birer Mehmetçik olduğunu hep beraber haykıracağız. Çünkü biz tekiz, bir milletiz ve biz ayrılamayız. Biz bir bütünüz\" dedi.

Ardından oluşturulan kortej mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçti. Kalabalık Edirne Belediye Başkanlığı hizmet binası önüne geldiğinde ağa Ahmet Çetin katılanları durdurarak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın nerede olduğunu sorarak yürüyüşe katılmasını istedi. Ancak belediye tarafından herhangi bir cevap gelmeyince yoluna devam eden Ağa Çetin, kamu kurumları yöneticilerinin yürüyüşe katılmamasına tepki göstererek, \"Biz buradan dünyaya diyoruz ki biz biriz, tekiz. Kimsenin de bize gücü yetmez. Biz her birimiz Mehmetçiğiz. Bu yüzden isterim ki tüm kurum ve kuruluşlarımız şu sahada meydanda olsun. Olmayanları kınıyorum, olanlarla beraberim. Yürüyüşümüz askerlik şubesine devam\" diye konuştu.

Kortejin önündekiler üzerinde \'657. Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin tarafından düzenlenen Mehmetçiğe destek yürüyüşü\' yazılı pankart taşınırken, yaklaşık 6 kilometre süren yürüyüş Edirne Askerlik Şubesi önünde son buldu.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, önceki gün açıklamalarında binlerce kişinin yürüyüşe katılacağını belirterek, \"Cuma günü Selimiye Camii meydanında binlerce insanla, hatta iddia ediyorum meydanları değil Edirne\'nin her sokağını dolduracağız\' ifadelerini kullanmıştı. Ancak yürüyüşe 300 kadar katılım oldu. Selimiye Camii otoparkına getirilen ve ön tarafına \'Vatan\'a canım feda\' yazılı pankart bulunan TIR\'da Afrin\'deki askerlere gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven ve çorap olduğu belirtildi.



