Edirne'de yolcu treni raydan çıktı

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 2 vagonu, toprak kayması sonucu raydan çıktı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'a gitmek için Uzunköprü'den saat 16.42'de hareket eden makinist Ömer Açıkel'in idaresindeki 81742 sefer sayılı bölgesel tren, aşırı yağışlardan dolayı yolun kayması sonucu, Uzunköprü-Pehlivanköy arasında 2 vagonu raydan çıktı.



Bayramlı mevkinde raydan çıkan yolcu trenindeki üç vagonda, toplam 25 yolcunun bulunduğu bildirildi. Yolcuları almak için Alpullu'dan hareket eden dray ekibinin yanı sıra bir müfettiş de olay yerine gitti.