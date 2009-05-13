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Yaşam

Edirne'de yoğun sağanak yağış

13 Mayıs 2009 19:43

Edirne'de, aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağnak yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için binaların altlarına ve duraklara sığındı. Son 1 saat içinde metrekareye 13.6 kilo yağış düştü.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 27 derece olduğu Edirne'de saat 15.00 sıralarında aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar gölete dönerken, kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdehalesi sonucu trafik rahatladı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, son 1 saat içinde metrekareye 13.6 kilo yağış düştüğünü ve yağmur yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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