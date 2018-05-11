Edirne'de Uluslararası 'Bando ve Ciğer Festivali' başladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de bu yıl, \'Edirne\'ye gel ciğeri ye\' sloganıyla düzenlenen 8\'inci Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı yürüyüşle başladı.

Edirne Belediye Başkanlığı\'nın organize ettiği Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali\'nin 8\'incisi bu akşam yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, sivil toplum örgütleri, ciğerci esnaflar, vatandaşların oluşturduğu kortej, yerli ve yabancı ekiplerin dans ve folklor gösterileri arasında belediye önünden Atatürk Anıtı\'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından, tören trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti.

Cadde üzerinde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne\'nin festivaller kenti olduğunu belirterek, Edirne\'nin tarihin en kadim şehri olduğuna söyledi. Gürkan, \"Burada medeniyet var, tarih var, kültür var, uzlaşma var. Burada eğlence var, gastronomi var. Dünyada sadece ve sadece bir tek Edirne\'de yapılan tava ciğeri var. Dedik ki, tava ciğerimiz artık bir ulusal marka haline geldi. Türkiye\'de tava ciğerini bilmeyene neredeyse yok. Ama bunu artık uluslararası boyuta taşımamız lazım. Bunu yapabilmek için dedik ki, mademki ciğerin başkenti Edirne, o zaman \'Edirne\'ye gel ciğeri ye\' sloganında dediğimiz gibi amacımız Türkiye\'de değil dünyadaki en büyük tavayı yapalım dedik. Ve yaptık. Şu anda dünyanın en büyük tavası Edirne\'de. 7 metre çapında, 50 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük ciğer tavasını yaptık. Ve yarın hep beraber o tavadan ilk defa ciğer pişirilmesine şahit olacağız, hem de Guinness yetkililerine katılımıyla dünya rekorlar kitabına tescil ettireceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından katılan yerli ve yabancı ekiplere Gürkan tarafından plaket verildi. Edirne\'de 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Bando ve Ciğer Festivali\'ne, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Polonya, Moldova gibi birçok ülke katılırken geçtiğimiz yıl katılan Yunanistan\'ın olmaması ise dikkat çekti.

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