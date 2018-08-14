Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri serbest bırakıldı

Edirne'de, çıktıkları devriye görevi sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan tutuklanan 2 Yunan askeri 5.5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için "casusluk" suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) tutukluluk halini değerlendirdi. Mahkeme heyeti, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunarak tahliyelerini talep eden iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Askerlerin tutuklanması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Çipras'tan ilk açıklama

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı. Çipras, iki askerin özgürlüğünü de selamladı.

Ne olmuştu?

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.