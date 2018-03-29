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Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (3)

EN BÜYÜK ZARAR ÇİFTÇİYE Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerindeki taşkın en çok çiftçileri vurdu

29 Mart 2018 18:46

EN BÜYÜK ZARAR ÇİFTÇİYE
Edirne\'de Tunca ve Meriç nehirlerindeki taşkın en çok çiftçileri vurdu. Nehir kıyısına yakın alanlardaki ekili arazilerin neredeyse tamamı sular altında kaldı. Çiftçiler, su altındaki mahsulün kısa sürece çürüyeceğini ve yeniden ekmek zorunda kalacaklarını söyledi. Taşkın sularının etkili olduğu Tunca Nehri kıyısındaki Avarız ve Değirmenyeni köylerinde, çiftçiler taşkından büyük zarar gördüklerini ifade etti. Köylülerden Mehmet Berber, ekili arazilerin tamamının sular altında kaldığını belirterek, \"Ovalarda araziler su altında, yağışlar olduğunda her sene bunu çekiyoruz. Herkes tedirgin şu anda. Bütün gece insanlar uyumadan su bekliyordu. Şimdi tarım alanlarımızı düşünüyoruz\" dedi.
Avarız Köyü Muhtarı Mesut Çakır, son yılların en büyük yağışlarının bu yıl görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:
\"Artık bunlarla yaşamaya alıştık. Binlerce dönüm buğday ekili arazilerimiz var. Hayvan bitkileri vardı, hepsi sular altında kaldı. İşte çiftçi olmak böyle bir şey. İki yıldır bölgede kuraklık yaşandı. Hatta geçen yıl Tunca Nehri kuruma noktasına geldi. Şu anda 310 metreküp/saniyeye kadar yükseldiği oldu. Doğanın dengesini bozduk herhalde. Köylere taşkın girmesin diye setler var ama araziler su altında, yapacak bir şeyimiz yok. Suyu tutmak mümkün değil. İki kere arazi ekmek gerekiyor. Sigortamız var, bir şekilde karşılamaya çalışacağız. Avarız köyünde 10 bin dönüm arazimiz var, bunların hepsi çeltik arazileri. Onlarda gecikme olacak anlaşılan. Zararımız büyük.\"
Köylülerden Recebiye Sürü de neredeyse her yıl taşkın olduğu anlatarak, \"Geçen sene olmadı ama bu yıl çok kötü oldu. Ekinler gitti, çiftçinin çok büyük zararı var. Komşuların tavukları öldü\" dedi.
DSİ ölçümlerine göre, Tunca ve Meriç nehirlerindeki debilerin seviyesi düşmeye devam ediyor. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre, Tunca Nehri\'nin debisi 256 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Kirişhane istasyonu Meriç Nehri\'nin debisini 1322 metreküp/saniye olarak ölçtü.

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