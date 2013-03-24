Edirne'de trafik kazası; 5 ölü



Edirne'de bir otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmi Çakmak'ın (33) kullandığı 22 RP 805 plakalı otomobil, Destek Kıtaları kavşağında Ali İhsan Balta idaresindeki 59 LT 222 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Çakmak ile Fatma Çakmak (39), Şenay Çakmak (31), Binnaz Yelmen (43) ve Alper Yelmen (14) öldü.

Yaralanan Berkay Çakmak (16), Beren Çakmak (7), Aras Çakmak (3), Göktuğ Çakmak (5) ve Ege Yelmen (7), sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.