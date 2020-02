Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'nin tekstil sektöründeki öncü firmalarından Edirne Giyim Sanayi, 18 bin metrekare alana kurduğu güneş panelleriyle fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 70\'ni karşılayabilme kapasitesine sahip tesisin açılışını yaptı.

Edirne\'de 1975 yılından bu yana erkek dış giyim üretiminde dünyanın önde gelen markalarına üretim yapan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan Edirne Giyim Sanayi, EGS firması, Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki fabrika bahçesine 18 bin metrekare alan güneş enerji tesisi kurdu. Yılda 912 bin kilogram karbon emisyon azaltımının gerçekleştirileceği tesisin açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt katıldı.

EGS Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan Türkeş, EGS olarak işlerinin sadece üretimle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ülkeye, topluma ve yaşadığımız coğrafyaya da sorumlulukları olduğunun bilincinde olduğunu belirtti. Türkeş; \"Dünyada enerji kaynaklarının her geçen gün hızla tükendiği günümüzde, çevre sürdürülebilirlik konusunu ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Bu sebeple de yenilenebilir enerji konusunu bundan 6 yıl önce gündemimize aldık. Mali açıdan bakıldığında yatırımın geri dönüşü 7-8 yıl gibi uzun bir süre aldığından ilk planda uygulanabilir gözükmüyordu. Ancak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, gelecekte yaşanacak enerji darboğazlarına karşı bugünden hazırlık yapmak için bu önemli yatırımı yapmaya karar verdik\" dedi.

\'UMARIM ÇEVREYE DUYARLI PPOJELER ARTAR\'

İşletme olarak söz konusu sistemle doğaya katkı sunmaktan gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Türkeş; \"EGS olarak yaşadığımız coğrafyanın en önemli sorunlarından birisi olan sürdürülebilirlik konusunda bu önemli yatırımı yaparak doğaya katkı sağlıyor olmakla gurur duyuyoruz. Bu konuda başka firmalara ve kurumlara da ilham kaynağı olabilirsek ne mutlu bizlere. Umarım çevreye duyarlı bu gibi projeler ülkemizde artarak devam eder” diye konuştu.

\'ÇALIŞANLARLA AİLE ROL MODELİNİ İLGİYLE İZLEDİK\'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da fabrikaların tek görevinin istihdam olmadığını, çevrelerine de örnek olmaları gerektiğini belirterek; “EGS ile öteden beri hukukumuz, ilişkimiz var. EGS\'nin çalışanlarıyla beraber yarattığı aile rol modelini ilgiyle izledik. Kuşkusuz toplam kalite yönetiminin en uç örneklerinden biri olan EGS\'nin hem çevre dostu, hem enerjini kendin üret hem de doğayı kirletme ama memleket ekonomisine de ciddi katkılarda bulun felsefesinden hareketle bugün yaşama geçirecekleri güneş enerjisi santrali her türlü takdirinin üzerinde bir çalışma. Kentimizdeki diğer sanayi işletmelerine ve fabrikalara örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından güneş enerjisi tesisinin açılışı gerçekleştirilirken, Vali Özdemir ve Belediye Başkanı Gürkan görevlilerden tesis hakkında bilgi aldı.

EGS\'nin hizmete soktuğu 18 bin metrekarelik alanda inşa edilen güneş enerjisi tesisi toplam 4 bin 224 adet güneş panelinden oluşuyor. Günlük ortalama 4700 watt elektrik üreten tesiste yıllık 83 bin adet ağacın dikilmesine eşdeğer yıllık ortalama 912 bin kilogram karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI