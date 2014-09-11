Edirne'de tek şeker zorunluluğu

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, "Bundan böyle çay sunumu yapan bütün yerlerde öncelikle ambalajlı tek şekerli servis yapımı sağlanacak. Eğer kişi isterse kendisine ikinci, üçüncü şeker verilecek" dedi.

Şekerin aslında bir zehir olduğunu, "tek şeker" uygulamasının insan sağlığı açısından faydalı olduğunu düşündüğünü” ifade eden Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Tek şeker uygulaması bazıları için sevindirici, bazıları içinse 'Valilik her şeye karışıyor' imajı bıraktı. Sadece tek şeker uygulaması konusu değil. Esas konu şekerin ambalajla sunulmasıdır. Bundan böyle çay sunumu yapan bütün yerlerde öncelikle ambalajlı tek şekerli servis yapımı sağlanacak. Eğer kişi isterse kendisine ikinci, üçüncü şeker verilecek."

Bulaşık makinesi, yoksa çamaşır suda bekletmek

Şahin, çay bardaklarının bulaşık makinesinde yıkanarak kullanılmasının da önemli olduğunu vurguladı. Bulaşık makinesinde istenilen temizliğin yapıldığını dile getiren Şahin, şunları anlattı: "Yoksa diğer yandan leğen içerisine çay bardakları doldurularak üzerine de çamaşır suyu dökülerek bunun biraz bekletilip, sonradan durulanarak çay bardaklarıyla servis yapılması hakikaten son derece zararlıdır. Kanseri evine götüren veya kanseri kahvehaneden evine getiren bir insan durumuna sokmaktadır. Bulaşık makinelerinin alımı konusunda çay ocaklarına süre tanıyacağız. Bu süre zarfında mutlaka her çay servisi yapan yerde bulaşık makinesi ve şekerler ambalajlı olacaktır."

Şahin, insanların oturup çay, kahve içtikleri yerlerde iki yerel ve bir ulusal gazete bulundurmayı da zorunlu hale getireceklerini ifade etti. Uygulamayı denetleyeceklerini ve kişileri buna alıştırmaya çalışacaklarını dile getiren Şahin, "Bunu yapmamakta ısrar edenleri görürsek idari yönden değişik yaptırımlara gideceğiz. Uygulamaya uymayanlara, emirlere uymamaktan işlem yapılacak" diye konuştu.