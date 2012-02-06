-Edirne'de taşkın tehlikesi EDİRNE (A.A) - 06.02.2012 - Bulgaristan'da bir barajın duvarlarındaki çatlaklardan akan suyun karıştığı Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri hızla yükseliyor. Edirne Valisi Gökhan Sözer, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki kar yağışı ve Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki bir barajın su kaçırması nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinin yükseldiğini söyledi. Vali Sözer, ''Meriç Nehri, Bulgaristan tarafında taştı. Bu su bize de gelecek. 20.00 - 24.00 saatlerinde bize ulaşacağını düşünüyoruz. Ayrıca kentimizde Arda ve Tunca nehirleri de Meriç Nehri'yle birleşiyor. Onların debisi de Meriç Nehri'nin debisine eklenecek. Meriç Nehri'nin debisinin 1500 metreküp/saniyeyi geçmesini bekliyoruz. Bizde nehrin taşkın limiti 1300 metreküp/saniye. Suyu takip ediyoruz. Suyun bu şekilde Edirne'ye geldiğini tespit edersek önümüzdeki saatlerde taşkın tehlikesi olan yerlerin tahliyesine karar vereceğiz. Burada yerleşim yok. Ancak kafeler, restoranlar, çiftlikler, hayvan barınakları var. Önümüzdeki saatlerde duruma göre tahliye kararı vereceğiz'' dedi. DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde 25 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin debisi 152 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nin ise 300 metreküp/saniye olan debisi öğle saatlerinde 675 metreküp/ saniye seviyesine ulaştı. Tunca Nehri, Sarayiçi mevkisinde yatağından taştı. Tunca Köprüsü'nün üzerindeki Fatih Köprüsü'nün gözlerinin tamamına yakını kapandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının girişine kadar ulaşan suyun çevreye yayılması devam ediyor. Tunca Nehri üzerindeki tarihi Fatih, Kanuni ve Yalnızgöz köprüleri trafiğe kapatıldı.