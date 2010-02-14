Edirne'de taşkın alarmı

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Önceki gece Tunca Nehri'nin taştığı edirne'de bu kez de Meriç Nehri için taşkın alarmı verildi.DSİ 11. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Kirişhane İstasyonu'nda 888 metreküp/saniye ölçülen Meriç Nehri'nin debisi, saat 20.00'de 1128'e, saat 22.00'de ise 1140 metreküp/saniyeye ulaştı.Karaağaç Mahallesi yakınlarından Meriç Nehri'ne dökülen Arda Nehri'nin debisi ise 12 saatte 65 metreküp artarak 364 metreküp/saniyeye ulaştı.Meriç Nehri'nin olası taşkınına karşı Edirne Valiliği Kriz Merkezi ise 24 saat görev yapıyor. Kriz Merkezine bağlı polis, itfaiye, sivil savunma, Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), UMKE ve askeri birlikler hazır bekletiliyor.Bu arada, Tunca ve Meriç Nehri arasındaki işletmelerden bazılarının Edirne Valiliğince uyarılmalarına rağmen açık olması dikkat çekerken, Protokol Evi yöneticileri, birinci kattaki sandalye ve masaları üst kata taşımaya başladı.Meriç Nehri'nin Bosna Köyü civarında yatağından çıkması üzerine Edirne ile Karaağaç arasındaki alternatif yol da ulaşıma kapatıldı.Edirneli vatandaşlar, Meriç Nehri ve Tunca Nehri'ndeki hareketliliği takip etmek için nehir kenarlarına akın ederken, polis ekipleri, taşma noktasındaki nehir çevrelerine kimsenin yaklaşmaması için şerit çekti. Polis, nehir kenarlarında bekleyen vatandaşları anonslar yaparak uzaklaştırırken, yol kenarlarına park edilen araçları kaldırdı.Her iki nehri de saat başı kontrol eden Edirne Kriz Merkezi yöneticileri, her türlü tedbirin alındığını belirtti.Edirne Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Yunanistan'a ulaşım sağlayan Tunca Köprüsü'nü açık tutmak için, köprü üzerine çıkan suları motopompla boşaltma işlemini sürdürüyor.Bu arada, EDAK Genel Sekreteri Serhad Ceylan, son 5 yılda yaşanan felaketlerden bir tanesini daha yaşamak üzere olduklarını söyledi.Hiç kimseyi telaşa sürüklemek istemediğini ifade eden Ceylan, havaların aniden ısınması, yağmur, lodos, Balkanlardaki karın hızlı bir şekilde erimesinin bunun sonucunda da Bulgaristan'daki barajların doluluk oranlarının çok fazla olmasının Edirne'yi tehdit ettiğini belirtti.Ceylan, şöyle konuştu: ''Toprağın doygunluk oranı çok arttı. Bu yüzden bu bölgeye çok büyük miktarda su geleceğini düşünüyorum. Bulgaristan makamları ne kadar kontrollü bir şekilde su bırakıyoruz deseler de su miktarının çok fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü havzadan hiçbir istasyonun kontrolüne girmeyen çok miktarda su bu tarafa geliyor. Bunun en belirgin örneğini biz şu anda Tunca Nehri'nde yaşıyoruz. Bugün Tunca Nehri, Suakacağı'ndan 200 metreküp su gelirken, diğer derelerden ilave olunan sularla bunun 250, 300 metre küpe çıktığını düşünüyorum."