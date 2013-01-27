Edirne'de taşkın alarmı

Bulgaristan baraj kapaklarını açtı. Baraj kapaklarının açılması sonrasında, Edirne sınırından geçen nehirler, taşma seviyesine ulaştı. Meriç ve Tuna nehirlerinin taşma sınırına ulaşması üzerine, yetkililer, taşkın alarmı verdi.

Bulgaristan’ın Arda Nehri üzerindeki enerji amaçlı kullandığı üç barajdan biri olan Studen Kladenets barajının kapaklarını açması nehirlerin debisini yükseltti. Kapakların açılması ve bölgedeki yağışlarla birlikte Edirne’den geçen Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyesi yükseldi. İlk yükseliş Tunca’da kendini gösterdi. Saniyede 24 metreküp seviyesinde akan su 68 metreküpe ulaştı. Nehir yatağına sığmayan sular, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nın bulunduğu alanı da kapladı.

Edirne ve Yıldırım Mahallesi’ni, Sarayiçi üzerinden birbirine bağlayan Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe kapatıldı. Arda Nehri’nin birleştiği Meriç’te ciddi bir yükseliş yaşandı. Dün 648 metreküp seviyesinde seyreden nehir suyu bir gün içerisinde bin 52 metreküp/saniyeye ulaştı. Nehirdeki yükselişin bin 100 metreküpe kadar ulaşması bekleniyor. Meriç Nehri, bin 200 metreküp seviyesine ulaştığı zaman taşıyor.

Nehirdeki durumu yerinde inceleyen Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Yunus Algın, Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgedeki yağışın nehir sularını yükselttiğini söyledi. Su seviyesinin, gece 04.00 sıralarından itibaren düşmeye başladığını ifade eden Algın, yağışların kara dönmesi nedeniyle düşüşün devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Edirne’nin, taşkın tehlikesini atlattığını dile getiren Algın, “Edirne merkezde kritik seviye bin 200 metreküptür. Önceki yıllarda daha düşük debilerde sıkıntılar yaşanırken, şu anda bin 200 metreküpe yükselse de Edirne’de hayat olumsuz etkilenmeyecek. Karaağaç Mahallesi’ne giden köprüler açık durumda. Edirne riski atlattı diyebiliriz.” dedi.

Bu arada, yükselen su, nehirlerin kenarında bulunan sosyal tesislerin bahçelerine ulaştı. Meriç kenarında bulunan protokol evinin masaları sular altında kaldı.