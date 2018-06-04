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Kültür-Sanat

Edirne'de tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin tarihi Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin avlu  ve kemerlerine kuşların konmasını engellemek amacıyla konulan, dikenli tellerden yapılan 'kuş konmazlar', Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla kaldı

04 Haziran 2018 22:26

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin tarihi Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin avlu  ve kemerlerine kuşların konmasını engellemek amacıyla konulan, dikenli tellerden yapılan \'kuş konmazlar\', Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla kaldırıldı. Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, \"Hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırdık\" dedi.
Edirne\'de geçmiş dönemde İl Müftülüğü kararıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi\'nde bulunan Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli camilerin avlu ve kemerlerine konulan \'kuş konmazlar\', Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün aldığı kararla yerinden söküldü. Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, camilerin insanlar olduğu kadar hayvanların da yaşam alanı olduğunu belirterek, \"Camiler hayvanlar için de yaşam alanı. Edirne\'de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami\'de zamanla bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında, bu kuş konmazları yerleştirmişler. Son aldığımız kararla kuş konmazların kaldırılması kararını aldık. Bu aparatları söküyoruz. Böylece hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırmış oluyoruz\" dedi.
Kuş konmazların camilerden sökülmesiyle kuşların tarihi cami avlularında uçmaya başladığı görüldü. Çok sayıda vatandaşın da hayvanlara eziyet olarak gördüğü kuş konmazların, Edirne İl Müftülüğü tarafından kuşların camileri kirletmelerini önlemek amacıyla konulduğu öğrenildi.

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