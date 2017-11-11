Edirne'de 'şüpheli ölüm' cinayet çıktı; zanlıyı çaldığı telefonu yakalattı

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin İpsala İlçesi\'nde ölü bulunan 86 yaşındaki Hasan Bağçe\'nin, evine hırsızlık amacıyla giren 25 yaşındaki Ufuk Gülmez tarafından yastık ve havluyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın polis kayıtlarına \'şüpheli ölüm\' olarak geçmesi üzerine aranmadığını düşünen cinayet zanlısı Gülmez, çaldığı cep telefonunu kullanması üzerine polis tarafından yakalandı.

Olay, 20 Eylül 2017 tarihinde Saray İlyas Mahallesi Değirmen Sokak\'taki evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hasan Bağçe, kendisinden haber alamayan yakınlarının polise ihbarı üzerine evinde ölü olarak bulundu. Evin kapısının açık bulunması üzerine olay kayıtlara \'şüpheli ölüm\' olarak geçti. Yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü belirlenen Bağçe\'nin cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde ölü bulunan Hasan Bağçe\'nin cep telefonunun kayıp olduğunu belirledi. Teknik takibe alınan cep telefonunun Ufuk Gülmez ve 63 yaşındaki R.D. tarafından kullanıldığını tespit etti. Polis, savcılıktan alınan izinle Ufuk Gülmez ve R.D.\'yi İpsala\'daki Kapucu Mahallesi\'nde bulunan eve düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.

Ufuk Gülmez, polis sorgusunda kilitli olmayan kapısından evine girdiği Hasan Bağçe\'nin kendisini fark etmesi üzerine kanepeden kalkarak boğuşmaya başladıklarını, bunun üzerine yaşlı adamı havlu ve yastıkla boğduktan sonra sehpa üzerindeki cep telefonunu alarak, evden kaçtığını itiraf etti. Geceyi arkadaşı R.D.\'ye ait evde geçiren Gülmez, daha sonra yakalanacağı endişesiyle Keşan İlçesi\'nde yaşayan kardeşinin evine gitti. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra aranmadığını düşünürek İpsala\'ya geri dönen Ufuk Gülmez, R.D.\'ye ait evde kalmaya devam etti. Gülmez, Hasan Bağçe\'nin cep telefonunu ise 70 lira karşılığı R.D.\'ye sattı. R.D. ise ifadesinde cinayetten ve telefonun çalıntı olduğundan haberi olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk Gülmez ve R.D., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İpsala Adliyesi\'ne sevk edildi.

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