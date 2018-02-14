Edirne'de sözleşme feshedildi, kule radarlar kapandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de hazırlanan projeyle kentin en işlek yollarına kurulan kule şeklinde radar cihazları, yetkili firmanın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin ardından kapatıldı. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt\'un kullandığı makam aracının da aralarında bulunduğu ve emniyetin kullanımına verilen 20 kadar araç da sözleşmenin sona ermesinin ardından geri alındı.

Edirne Belediye Başkanlığı var olan Mobese ve trafik izleme sistemine ilave olarak kule şeklinde, araçların hızlarını ve kırmızı ışık ihlallerinin tespit edilmesi için otomatik fotoğraflama yapabilen 12 sabit radar cihazını, trafiğin yoğun olduğu cadde ve bulvarlara kurdu. Edirne Emniyet Müdürlüğü, geçen 2 Nisan 2016 tarihinde sistemi hizmete alarak cezalar kesilmeye başlandı. Ancak bir süre sonra tüm Türkiye\'den gelen şikayet üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından \'amacından saptığı\' gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi için radar uygulamaları askıya alındı. Yapılan yeni düzenlemenin ardından Edirne\'de hizmete alınan kule radarlar Karayolları Trafik Kanunu yönetmeliğine göre en az cezasının 200 lira olduğu ihlallerde, sayı günlük 1000 cezaya kadar yükseldi.

FİRMA SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Projeyi hazırlayan firmanın yeterli \'kar\'ı elde edemediğini gerekçe göstererek geçen Ocak ayında sözleşmeyi tek taraflı feshettiği ortaya çıktı. Sözleşmede yer alan ve Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne tahsis edilen aralarında Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt\'un makam aracının da bulunduğu 20 aracın da geri alındığı belirtildi. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından kentte kurulu radar cihazlarının kapatıldığı, merkezde çalışan sivil görevlilerin de işten ayrıldığı belirtildi. Firmanın caddelerde kurulu olan cihazları önümüzdeki dönemde sökerek alacağı kaydedildi.

Radar cihazlarının kapatılmasının ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün trafik araçlarıyla radar uygulamalarına ağırlık verdiği belirtildi. Edirne Trafik Elektronik Denetleme Sistemi\'nin (TEDES) projesi kapsamında cezalardan elde edilecek gelirin yüzde 30\'nun Edirne Belediyesi\'ne, yüzde 70\'inin ise hazineye aktarılıyordu. Sözleşmeye göre sistemi kuran firma, Edirne Belediyesi\'nin yüzde 30\'luk yapının yarısını alıyordu.

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