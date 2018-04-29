Edirne'de, 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' koşuldu

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen \'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu\'na katılan 500 atlet, şehitler için koştu.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği\'nce (TUYUB) düzenlenen‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu\', birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle Selimiye Camii önünden başlayan yarış öncesi atletler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde çalınan müziklerle motive oldu. Edirne’nin tarihi caminin önünden başlayan koşuda atletler 21 kilometrelik parkurda birinci olmak için ter döktü.

Yarı Maraton öncesi açıklamalarda bulunan TUYUB Başkanı Önder Akdağ, organizasyonu bu yıl da Edirne’de yapıyor olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Edirne’de böyle bir organizasyonu yapmaktan ve bu yıl da şehitler anısına koşuyor olmaktan dolayı gururluyuz. Böyle bir şeyin parçası olmaktan dolayı bence bütün Edirne gururlu olmalı” dedi.

Organizasyona yaklaşık bin kişilik bir ekibin katkısı olduğunu belirten Akdağ, Yunanistan’la yaşanan sıkıntılardan dolayı değişen rota ve sporcu gönderilmemesini de değerlendirerek, “Bu yıl etkinliğe 500 sporcu katılıyor. Bunun yanında 500 de çocuk var etkinliğin parçası olarak. Yaklaşık 1000 kişiyle bu organizasyonu yapıyoruz. Evet doğrudur, Yunanistan’la yaşadığımız sıkıntılar malum. Biz dostluk derneğiyiz. \'Spor dostluktur\' diyoruz. \'Bunu gölgeleyenler utansın\' diyoruz, başka bir şey demiyoruz” diye konuştu.

Maraton güzergahını da tarihi dokuya uygun olarak belirlemeye çalıştıklarını kaydeden Önder Akdağ, şöyle devam etti:

\"Maratonda güzergah Edirne’nin tarihi dokusuna uygun bir şekilde belirlendi. Her yıl olduğu gibi yine Selimiye Camii’nin önünden başlıyor. Tarihi Meriç ve Tunca köprüleri geçiliyor, ardından tarihi Lozan Caddesi ve devamında Pazarkule Sınır Kapısı’nda gümrük sahasının içinden dönerek Karaağaç’ta Lozan Anıtı, Tren Garı ve yine Lozan Caddesi’nden dönerek şehrin tarihi dokusunu vurgulayacak şekilde parkurumuz dizayn edilmiştir.\"

Edirne Belediye Bandosu konseri ve konuşmaların ardından yarışın startı Selimiye Camii önünden verildi. Talatpaşa Caddesi, Tunca ve Meriç Köprüsü’nü takiben Lozan Caddesi ve Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geri dönen sporcular, Tarihi Tren Garı ve Lozan Anıtı’nı geçerek aynı istikametten geri döndü.

ABLA KARDEŞ BİRİNCİ

Yarı Maraton’a ayrıca erkekler ve kadınlar kategorisinde birinci olan abla ve kardeş damgasını vurdu. Aynı hocayla çalışıp yıllardır atletizmle uğraşan iki milli sporcu Hasan Turgut ve kardeşi Duygu Boyan kendi kategorilerinde birinciliği paylaştı. İki kardeşin mutluluğu gözlerinden okunurken, koşuculuğundan genlerinde olan genetik bir şey olduğunu söyleyerek mutluluklarını dile getirdi.

21 kilometrelik yarı maratonda erkek ve kadınlarda dereceye giren isimler şu şekilde oluştu:

Erkekler:

1. Hasan Turgut – 1 saat 12 dakika 44 saniye 58 salise

2. Maksune Demir – 1 saat 15 dakika 47 saniye 60 salise

3. ArgachewAssefa Tola – 1 saat 17 dakika 1 saniye

Kadınlar:

1. Duygu Boyan – 1 saat 28 dakika 45 saniye 13 salise

2. Jale Başak – 1 saat 34 dakika 39 saniye 56 salise

3. Rachel Overnington – 1 saat 39 dakika 30 saniye 12 salise

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan yarışlar sonrasında Selimiye Cami yanında bulunan Belediyeye ait park alanında ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Yarışmada kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edilirken, birinciye 1000 lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye de 500 lira para ödülü verildi.



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