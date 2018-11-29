Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (6)

KIZILAY GIDA VE KIYAFET DAĞITTI

Edirne\'de şiddetli yağmurun ardından meydana gelen selin etkili olduğu Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, Kızılay Edirne Şubesi tarafından gıda ve kıyafet yardımları dağıtıldı. Sel suları nedeniyle yaklaşık 60 ev kullanılmaz hale gelirken, afetten sonra bölgeye gelen Kızılay Edirne Şubesi ekipleri öncelikli yardım alacak aileleri belirledi. Sıcak yemek, gıda paketlerinin yanı sıra kıyafet yardımı da dağıtan ekipler, kutularda mutfak kitleri verdi.

Sel sularının evini kullanılmaz hale getirdiğini anlatan Süleyman Özengen\'e, Kızılay Edirne Şubesi ekiplerince yardım paketleri ulaştırıldı. Evlerinde kalamadıkları için bir süre komşularına sığındıklarını ifade eden Özengen, \"Felaket, evlerimiz yıkıldı, arabam su altında kaldı. Yatacak yerimiz yok, artık ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi burada bir kaç zaman komşularda kalarak idare edeceğiz. Sonra nerede kalırız bilmiyorum. Yenisini yapacak hiç bir durumum yok, evim de tamamen yıkıldı\" dedi.

\'KİMSEYİ DIŞARDA BIRAKMAYACAĞIZ, BİZE ULAŞIN\'

Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay, selden zarar görenlere iki gündür yardım ettiklerini ve yardımların süreceğini belirterek, \"Kızılay Edirne Şubesi olarak tüm vatandaşlara sıcak yemek dağıttı, mont, kazak, ayakkabı gibi yardımlarda bulunduk. Temizlik setleri dağıttık. Yine bir evin kuru gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri iki gündür dağıtıyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız, ihtiyaçları tespit ediyoruz eğer göremediğimiz birileri varsa mutlaka bize ulaşsınlar, sınırsız olarak onlara destek olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın\" diye konuştu.



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