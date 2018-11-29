Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (5)

FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

Edirne\'nin Enez ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle limana bağlı bulunan 2 tekne battı. Enez\'de, dün akşamdan bu yana devam eden şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Enez Limanı\'na bağlı 2 tekne şiddetli poyrazda oluşan dalgalar nedeniyle battı. Batan teknelerin fırtınanın dinmesinin ardından karaya çıkarılacağı bildirildi.

BAŞKAN GÜRKAN: DOĞAL AFETLER SİYASİ MALZEME YAPILMAZ

Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, kentte yaşanan sel felaketinin ardından düzenlediği basın toplantısında, doğal afeti siyasi malzemeye dönüştürenlere tepki gösterdi. Edirne\'de yaptıkları alt yapı çalışmalarını anlatan Gürkan, \"Şehrimizde 27 Kasım 2018 akşam saatlerinde başlayan yağmur 28 Kasım sabahına kadar devam ederek bir doğal afete dönüşmüştür. Meteoroloji 100 kilogramın üzerindeki yağışları aşırı yağış olarak değerlendiriyor. Türkiye\'de su konusunda yetkili kurum olan DSİ\'de dere yatakları ve nehirlerin ıslah çalışmalarında çalışmalar yapıyor. Bir DSİ uzmanından aldığımız bilgiye göre 10 bin yıllık bir yağış hesaplamasına giren bir yağış miktarı. Meteoroloji Türkiye\'de 1930 yılından beri kayıt tutuyor. Edirne\'de de 1930 yılından bu yana en çok yağışın tespit edildiği yağış bu oldu. Bundan önce 1953 yılında metrekareye 110 kilogram düşen bir yağış var. Bu yağış onun da üzerinde. Edirne merkezde 128,5 kilogram, Süloğlu ilçemizde ise 195,6 kilogram yağış görüldü. Tabi Süloğlu bizden daha da yukarıda olması nedeniyle bütün bu yağış da Edirne\'ye doğru akarak geldiği için bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde Oğulpaşa\'dan başlayarak; Sazlıdere, İskender Köy, Kırıklareli Kavşağı bölgesi de yağış altındaydı\" dedi.

\"Gerçekten çok büyük bir doğal afet yaşadık\" diyen Gürkan, şöyle devam etti:

\"Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, AFAD bütün ekipler, bütün imkanlarıyla çok gayretli bir şekilde çalıştı. Salı akşamı saat 01.00\'den itibaren başkan yardımcılarımla 48 saattir hiç durmadan sahadayız. Ve ilgili birimlerimiz de 48 saattir hiç durmadan çalışıyor. Çalışmalara halen daha devam ediyoruz. Yağmurun başlaması ile birlikte sabaha kadar çağrı merkezimize 180, öğlene kadar 300, dün saat 17.30 itibariyle de toplam 427 şikayet ulaşmıştır. Bu şikayetleri ilk etapta 252\'si çözülmüş daha sonra geriye kalan 175 çağrı için devam edilmiş şu anda bu 42\'ye düşürülmüş ve bu 42 çağrı ile ilgili de alanda ekipler çalışmaktadır. Çevre belediyelerden belediye başkanı arkadaşlarımız aradı, ihtiyaçlarımızı sordu. Ellerindeki ekipmanlarını bize tahsis ettiler.\"

\'DOĞAL AFETİ SİYASİ MALZEME YAPMAK NE KADAR AHLAKİ VE VİCDANİDİR?\'

Gürkan, çağrı merkezine gelen tüm şikayetleri ekiplere iletildiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Bugün itibariye evleri bodrum katlarda olup su basan 16 aile 2 gündür belediyemiz tarafından otellerde ağırlanmaktadır. İskenderköy\'de dere yatağında araç içinde mahsur kalan bir vatandaşımız için yardıma gidilmiş bu yardıma giden kaza kırım aracımız sel nedeniyle yan yatmıştır. Bu aracımız da çıkarıldı. 48 saattir durmadan çalışan personelime teşekkür ediyorum. Selden dolayı bu aracın yan yatması bazı siyasi çevreler tarafından alay konusu olmuştur. Ama bilsinler ki onların başına bir şey gelirse itfaiye ekiplerimiz yardım için hazırdır. Bu bir doğal affettir. Oğulpaşa\'da 78 yaşındaki bir ağabeyimiz maalesef vefat etmiştir. Bu dalga geçilecek yada siyasi malzeme yapılacak bir konu değildir. Bunu siyasi malzeme konusu yapmaya başladığınızda İstanbul\'da selde 34 kişinin öldüğünü, Ankara\'yı konu yapabiliriz ama doğal afetlerde bunu konu etmek ne kadar ahlakidir, vicdanidir? Bu tür doğal afetler siyasi malzeme konusu yapılmaz.\"

\'KISMEN ELEKTRİKLER VERİLDİ\'

TREDAŞ\'ın basan bodrumlardaki elektrik panolarının su altında kalması ve güvenlik nedeniyle elektrik verememesinin ısınma sorununu ortaya çıkardığını söyleyen Gürkan, \"Sayın Valimizle birçok kez görüştük, kendisi de TREDAŞ ile görüştü ama TREDAŞ güvenlik nedeniyle bunu yapamayacağını söyledi. Biz de Sayın Valimizin gayretli çalışmalarıyla sadece şunu teklif ettik: Bu tür sorun olan 45 civarında apartman var. Onların elektrikleri kesilsin, diğerlerine verin ki elektrik sisteminde sorun olamayanlar ısınmasını sağlasın diye, ama bu talebimize dün akşam saatlerine kadar olumlu bir dönüş alamadık. Sayı Valimizin devreye girmesiyle kısmen elektrikler verildi. Bugün suların tamamen çekilmesiyle birlikte tüm sitelere elektrik verilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

CHP\'li belediye oldukları için gereken desteği alamadıklarını ileri süren Başkan Gürkan, şunları söyledi:

\"Sırf \'Recep Gürkan başarısız\' demek için, \'Belediye şunu yapamadı\' demek için, Edirneliler\'e eziyet çektirmeyin ayıptır, günahtır. Edirneliler zaten vergileriyle bu parayı ödüyor devlete, hakkı olanı istiyor. Bakın 2013\'ten beri şehir stadı yapılacak. Protokol 2013\'te imzalandı. 31 ili kapsayan bir paketti. 30 il yapıldı sadece Edirne yapılmadı. Bugüne kadar konuşmadıysam bilmediğimden, çekindiğimden değil. Sadece işler aksamasın diye. Yoksa çok konuşurum. Doğal afetlerle siyaset yapmayın. Burada durmadan çalışan belediye, valilik, emekçiler var. Onların işini yapmasına engel olmayın. Edirne Belediyesi altyapı çalışmaları projesini bitirmiştir, İktidar partisinden de kredinin onaylanması için destek beklemektedir.\"

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