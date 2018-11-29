Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (4)

OLTAYLA EKMEK ALDI

Edirne\'de, dün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde, İstasyon Mahallesi\'ndeki Serhat Konutları\'nın bulunduğu bölge sular altında kaldı. Apartmanda mahsur kalanlardan biri, arkadaşının getirdiği ekmeği oltayla alabildi. Binanın 4\'üncü katında oturan kişi için ekmek alan arkadaşı, suyla dolan apartmanın önüne geldi. Balkondan olta sarkıtan apartman sakini, arkadaşının ucuna bağladığı ekmekleri yukarı çekti. Ekmeğin oltayla alınması, komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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