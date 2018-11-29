Edirne'de selin etkisi geçti, temizlik başladı (3)

SELDE HAYATINI KAYBEDEN EVREN TOPRAĞA VERİLDİ
Edirne\'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, sel sularının girdiği, yalnız yaşadığı çiftlik evinin bahçesinde ölü bulunan Veysel Evren (78), toprağa verildi. Boğularak öldüğü tespit edilen Veysel Evren\'in cenazesi Edirne Devlet Hastanesi\'nden alınarak Oğulpaşa köyüne getirildi. Reşadiye Camii\'ndeki cenaze namazına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yakınları ve arkadaşları katıldı. Veysel Evren, cenaze namazının ardından traktörün damperinde mezarlığa götürülerek toprağa verildi.
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