Edirne'de 'sel bekleyişi' sürüyor

T24 -

Bulgaristan, sağnak yağışlar nedeniyle dolan barajlarının kapaklarını açmasının ardından Edirne'de öğle saatlerinden bu yana devam eden gergin bekleyiş sürüyor.Bölgede, aralıklarla süren sağnak yağmurlar ve eriyen kar suları nedeniyle Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debileri yükselirken, 8 şubattan bu yana yaşanan taşkınlar devam ediyor.

Meriç Nehri'nin geçtiği Karaağaç Mahallesi ile Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı Lozan Caddesi'nin su altında kalmasından korkuluyor.

Kentte, Meriç ve Tunca nehrinden kaynaklanan taşkının daha geniş kesimlere yayılması endişesi yaşanıyor. Nehir kenarında yaşayan vatandaşlar, günün her saati seddelerin üzerine çıkarak nehirlerin debilerini kontrol ediyor.

Vali Büyük: Hazırlıklar tamam, bekliyoruz

Edirne Valisi Mustafa Büyük, Bulgaristan'ın uyarısı sonrası baraj kapaklarını açmasının ardından bir kriz masası oluşturduklarını ve her türlü önlemin alındığını belirtirken polis, itfaiye, sivil savunma, Edirne Arama Kurtarma Derneği ile askeri birlikler de hazır bekletiliyor.Konuyla ilgili açıklama yapan edirne Valisi Mustafa Büyük, Bulgaristan makamlarının Arda Nehri'nin debisinin daha da artacağı yönünde bilgi verdiğini, bunun etkisinin 10-12 saat sonra Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde hissedileceğini söyledi.Vali Büyük Arda Nehri'nin üzerine Bulgaristan tarafında kurulan barajların dolduğunu, ve Arda Nehri'nin debisinin 509 metreküp/saniyeye ulaştığını söyledi:

"Meriç Nehri'nin taşma riski giderek artıyor. Edirne'de son 24 saatte metrekareye 34 kilogram yağış düştü. Aynı yağış Bulgaristan'da da devam ediyor. Bulgaristan ve Edirne'deki yağışlar, nehirlerin taşmasında büyük rol oynuyor. Ancak yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için seddeler kontrol ediliyor, tedbirler alınıyor.''

DSİ verilerine göre, Meriç Nehri'nin Kirişhane İstasyonu'nda saat 10.00'da 1230 metreküp/saniye olarak ölçülen debisi, 1290 metreküp/saniyeye, Tunca Nehrinin debisi 203.5 metreküp/saniyeden 212 metreküp/saniyeye, Arda Nehrinin debisi ise 403 metreküp/saniyeden 774 metreküp/saniye çıktı."





Yağışlar, Bulgaristan'da gümrük kapısını kapadı

Bulgaristan'da aşırı yağışlar yüzünden Türkiye sınırına yakın Kalamitza adlı bir barajın taşması nedeniyle, Kapıkule'nin karşısındaki Kaptan Andreevo gümrük kapısının kapatıldığı açıklandı.

Barajın taşması sonucu gümrük alanını su bastığı ve gümrük kapısına elektrik temin eden trafonun kısa devre yaparak yandığı bildirildi.

Yetkililer, Kaptan Andrevo gümrük kapısına yeniden elektrik verilmesi ve suların temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak mevcut ş artlar altında kapıyı geçişlere kapatma kararı alındığını açıkladı. Kaptan Andreevo gümrük kapısının yeniden ne zaman hizmete gireceği konusunda ise süre verilmedi.

Meriç nehrinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kaptan Andreevo ana karayolunun bazı bölümlerini de su bastı. Karayolunun bu bölümlerindeki su seviyesinin 80 santimetreye ulaştığı ve trafikte ciddi sorunlar yaşandığı bildirildi.





Kaçak göçmenler Meriç Nehri'ni geçemedi

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen 15 kaçak göçmeni taşıyan bot alabora oldu. Kaçak göçmenlerden 8'i kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, 7'si kayboldu.

15 kaçak göçmen Yunanistan'a gitmek için Adasarhanlı köyünden bir bota binerek Meriç Nehri'nde ilerlemeye başladı. Ancak bot, debisi hızla yükselen nehirde alabora oldu.

8 kaçak göçmen, kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Suya kapılan 7 kişi ise kayboldu.



Kaçak göçmenleri aramak için bölgeye sivil savunma ve kurtarma ekipleri gönderilirken, kaçak göçmenlerin Meriç Nehri üzerindeki adacıklara sığınmış olabileceği sanılıyor.





Taşan Oğulpaşa deresi ulaşımı aksattı



Sağnak yağış sonrası Oğulpaşa deresinin yaşmasıyla suların yayılması üzerine yol, tehlike oluşturulmaması amacıyla sabah 07.00 sıralarında trafiğe kapatıldı.



Yükselen su seviyeleri nedeniyle, bazı köprülerden de ulaşım sağlanamıyor.



Edirne Valisi Büyük, Edirne-Kırklareli arasında kapatılan D-20 yolundaki ulaşımın Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünden D-100 kara yoluna yönlendirilerek, sağlandığını bildirdi.







Tunca Nehri taştı



Tunca nehrinin taşması sonucu, tarım alanları ve köyler su içinde kaldı. Taşan dereler, Trakya'da il ve ilçeler arasındaki ulaşımı aksattı. Yüzlerce ev ve işyeri su altında kaldı. Bölgede hasar büyük.



İzmir, Çanakkale, Bursa ve Manisa'da taşan dereler, evleri ve ekili alanları su içinde bıraktı.



Gelibolu'daki Güneyli köyü limanındaki bazı tekneler, aşırı yağış nedeniyle battı.





Kırklareli'de Ergene Nehri taştı



Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Ergene Nehri'nin taşması 30 bin dekar ekili tarım alanı sular altında bıraktı.



Kırklareli'ne son 24 saatte metre kareye 17.8 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışların aralıklarla perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Dün geceden bu yana devam eden sağanak nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Pınar Mahallesi ve Karakaş Mahallesi'nde 2 iş yeri ile 4 evin bodrum katını su bastı.



Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde de etkili olan sağanak sonucu Ergene Nehri yeniden taştı. Taşkınlar nedeniyle 30 bin dekar ekili alan sular altında bulunuyor. Aşırı yağışlar nedeniyle drenaj çalışmaları devam eden Yapıldak Köyü- Orhaniye Köy yolu ulaşıma kapandı.



Vakıf Deresi'nin taşması sonucu ise Vakıf-Enez yolunda ulaşım sağlanamıyor. Köy Hizmetleri ekipleri, 8 kamyon, 2 greyder, 2 kepçe ve 40 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor.



Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle kent merkezindeki festival alanını su bastığını söyledi. Ergene Nehri'nin de taşması sonucu 30 bin dekar ekili tarım alanının sular altında kaldığını belirten Açıkel, "Bölgede hayati tehlike yok. Ancak, tarım alanları sular altında" dedi.





Şeytan Deresi taştı



Bu arada Babaeski ilçesinde de etkili olan yağışlar sonucu kent merkezindeki Şeytan Deresi ile Ergene Nehri taştı. Ergene Nehri'nin, Katranca Köyü mevkinde, köyün adını taşıyan köprünün üzerinden taşması üzerine Katranca Köyü ile Büyükmandıra Belde yolu, Katranca-Karakavak yolu ulaşıma kapandı.