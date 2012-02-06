 Edirne'de sel alarmı



T24 - Bulgaristan'ın güneyindeki İvanovo barajı çöktü. En az 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, iki köy su altında kaldı. Suların Edirne çevresinde taşkına yol açmasından endişe ediliyor.







NTV'nin haberine göre; Harmanlı bölgesinde çöken İvanova gölü barajı nedeniyle Biser ve Leşnikovo köylerindeki 700 ev su altında kaldı. Barajın çökmesiyle 2,5 metre boyunda dalgalar oluşurken en az 3 kişi öldü. Harmanlı bölge valisi İrena Uzunova, tüm bölgede alarm ilan edildiğini, hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de kurtarma çaılşmaları için gönderildiğini bildirdi.



Barajın yıkılmasıyla taşan su bölgede kara ve demiryollarında da büyük hasara yol açtı. Belgrad-İstanbul seferi yapan yolcu treninin Simeonovgrat yakınlarında raydan çıktığı belirtildi.





Sular Türkiye'ye yaklaşıyor



Bulgaristan-Türkiye E-80 otoyolunun bazı bölümleri de sular altında kaldı. İvanova gölü barajının yıkılması nedeniyle Yunanistan'ın Meriç bölgesinde Meriç nehrinin taşma olasılığına karşı bölgede alarma geçildiği bildirildi.



Edirne Valisi Gökhan Sözer, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinin hızla arttığını söyledi.

Vali Sözer ''İlerleyen saatlerde Edirne'ye geldiğini tespit edersek, taşkın tehlikesi olan yerleri tahliye edeceğiz'' dedi.Bu arada Bulgar yetkililer, bölgede bulunan İvaylovgrad ve Studena barajlarının da da taşabileceği uyarısında bulunarak, bölge halkının tahliye için hazır olmalarını istedi.

Olası felaket nedeniyle Meriç-Tunca çevresindeki evler ve işyerleri boşaltılmaya başlandı.

Baraj sularının Edirne civarına saat 20.00-22.00 sıralarında ulaşması bekleniyor.





