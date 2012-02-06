T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Edirne'de sel alarmı

Bulgaristan'ın güneyindeki İvanovo barajı çöktü. En az 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, iki köy su altında kaldı. Suların Edirne çevresinde taşkına

06 Şubat 2012 02:00


T24 - Bulgaristan'ın güneyindeki İvanovo barajı çöktü. En az 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, iki köy su altında kaldı. Suların Edirne çevresinde taşkına yol açmasından endişe ediliyor.

 Edirne'de sel alarmı

NTV'nin haberine göre; Harmanlı bölgesinde çöken İvanova gölü barajı nedeniyle Biser ve Leşnikovo köylerindeki 700 ev su altında kaldı. Barajın çökmesiyle 2,5 metre boyunda dalgalar oluşurken en az 3 kişi öldü. Harmanlı bölge valisi İrena Uzunova, tüm bölgede alarm ilan edildiğini, hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de kurtarma çaılşmaları için gönderildiğini bildirdi.

Barajın yıkılmasıyla taşan su bölgede kara ve demiryollarında da büyük hasara yol açtı. Belgrad-İstanbul seferi yapan yolcu treninin Simeonovgrat yakınlarında raydan çıktığı belirtildi.


Sular Türkiye'ye yaklaşıyor

Bulgaristan-Türkiye E-80 otoyolunun bazı bölümleri de sular altında kaldı. İvanova gölü barajının yıkılması nedeniyle Yunanistan'ın Meriç bölgesinde Meriç nehrinin taşma olasılığına karşı bölgede alarma geçildiği bildirildi.

Edirne Valisi Gökhan Sözer, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinin hızla arttığını söyledi.

Vali Sözer ''İlerleyen saatlerde Edirne'ye geldiğini tespit edersek, taşkın tehlikesi olan yerleri tahliye edeceğiz'' dedi.Bu arada Bulgar yetkililer, bölgede bulunan İvaylovgrad ve Studena barajlarının da da taşabileceği uyarısında bulunarak, bölge halkının tahliye için hazır olmalarını istedi.

Olası felaket nedeniyle Meriç-Tunca çevresindeki evler ve işyerleri boşaltılmaya başlandı.

Baraj sularının Edirne civarına saat 20.00-22.00 sıralarında ulaşması bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24