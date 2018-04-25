Edirne'de şehit Yusuf Kenan Efendi'nin heykeli dikildi

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, belediye tarafından Çanakkale Savaşı\'nda 250 askerle, 2 bin 500 İngiliz askerini durduran Edirneli şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'nin heykeli dikildi.

Çanakkale Savaşı\'nda büyük başarılara imza atan Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'nin heykeli, belediye tarafından yaptırılarak Eski Cami arkasındaki İlhan Koman Parkı önüne konuldu. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirneli şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'nin torunu Hüsnü Uras ile eşi Esra Şennur Uras katıldı.

Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'nin torunu Hüsnü Uras, duygulandığı konuşmasında, \"Bundan 103 yıl önce, henüz 35 yaşında vatanı için büyük bir kahramanlık örneği vererek, Gelibolu Yarımadası\'nda İkiz Koyunda şehit düşen Edirneli Yüzbaşı Yusuf Kenan\'ın heykelinin açılış törenine katıldığınız için en içten teşekkürlerimi sunarım. Çanakkale Savaşları\'nın kahramanlık öyküleri o kadar fazla ki, dedem bu savaşta şehit düşen binlerce askerden birisiydi. Harbiye\'ye giriş itibariyle Mustafa Kemal Atatürk\'ün dönem arkadaşı olan dedem şehit olduğu Gelibolu Cephesinde ilk görevi değildi. Hayatının son 3 yılını Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı\'nın savunmasında geçirdi. İngilizlerin İkiz Koyu\'na yaptığı çıkartmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliği ile 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7\'nci Bölük Komutanı\'dır. Şehit olduğunda 34 yaşındaydı ve arkasında 27 yaşında eşi Zehra ile biri 3 yaşında, diğeri 6 aylık olan iki çocuk bırakmıştı\" dedi.

Bir milleti millet yapan ortak değerlerin olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Bir milleti bugünden alıp geleceğe taşıyacak ortak değerler var. Bunların en başında vatan dediğimiz, aslında sadece bir toprak parçası olan ama tıpkı Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi gibi gözünü kırpmadan canlarını vererek, \'vatan\' yaptıkları topraklar var. Diyor ya şair; \'Toprakları toprak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.\' İşte bu toprakları bize vatan yapan başta Cumhuriyeti\'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü, Osman Gazi\'den başlayarak Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'ye ve bugün Afrin\'de gözünü kırpmadan vatanın bölünmez bütünlüğü için canını veren şehit olan bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyorum\" dedi.

Başkan Gürkan, bir milleti geleceğe taşımanın en kesin ve en garantili tarafın geçmişteki kahramanlıkların, kültürün ve sanatın olduğunu ifade ederek, \"Bu topraklar Yüzbaşı Yusuf Kenan gibi adamlar da yetiştirmiştir. O yüzden Edirneliler olarak Yüzbaşı Yusuf Kenan\'ın hemşehrisi olmaktan, Mustafa Kemal Atatürk\'ün evladı olmaktan hep gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Tarihimizin gizli kalmış bir çok kahramanı var. Çok samimi bir itirafta bulunmak gerekirse, Yüzbaşı Yusuf Kenan\'ı ben dahil hiçbir Edirnelinin tanıdığını sanmıyorum. Yüzbaşı Yusuf Kenan\'ı hem belgesel, hem de eşiyle yazıştıkları mektuplardan oluşan kitapla tanıdık. Havsa Belediye Meclis Üyesi Tufan Baş\'a da ayrı bir teşekkür ediyorum. Zekası, pratikliği, karar verme becerisi ve yetenekleri ile belki de Çanakkale Savaşları\'nın tarihi değiştiren kahramanlarımızdan birisi. Şehit oluşunun 103\'üncü yılında onun heykelini Edirne\'nin en gözde yerine dikmenin haklı gururunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, \"Fatih Sultan Mehmet\'in hemşehrisi olarak Fatih Sultan Mehmet\'e sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün hemşehrisi olarak Atatürk\'e sahip çıkan ve Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'ye sahip çıkan asil bir Edirne\'nin asil evlatlarının hizmetkarı olmak benim için gurur verici\" dedi.

Edirneli Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi\'nin heykeli okunan duaların ardından açıldı. Daha sonra Edirne Belediyesi tarafından halka pilav ikramı gerçekleştirildi.

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