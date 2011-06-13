Edirne'de şarbon paniği

T24 - Bir köy şarbon hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Yenikadın köyünde 4 büyükbaş hayvanın ölmesi üzerine köy sakinleri Tarım İl Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru üzerine telef olan ineklerden alınan numunelerin incelenmesi sonucunda hayvanların şarbon nedeniyle telef olduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine köydeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanarak, köy 15 gün süreyle karantinaya alındı. Hayvanlarla temas halindeki köy sakinleri de hastanelere yönlendirildi.

Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, köydeki şarbon hastalığının kontrol altına alındığını ve paniğe gerek olmadığını bildirdi.

Köy sakinleri ise hastalığın yurt dışından ithal edilen hayvanlardan bulaştığını iddia ediyor.