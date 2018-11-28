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Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı(2)

1 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARI YAPILDI Sağanak yağmurun sel baskınlarına neden olduğu Edirne'nin Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı

28 Kasım 2018 15:40

1 KİŞİNİN KAYBOLDUĞU İHBARI YAPILDI
Sağanak yağmurun sel baskınlarına neden olduğu Edirne\'nin Oğulpaşa köyünde 1 kişinin kaybolduğu ihbarı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, yolu sel suları ile kapalı olan köye hareket etti.
Bu arada Köşençiftliği köyünde ise Demirhanlı Deresi\'nin taşması sonucu evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Edirne\'de gece acil servisini suların bastığı özel hastane, bugün hizmet veremeceğini açıkladı. Edirne\'de özellikle köylerde meydana gelen su baskınları nedeniyle, arama kurtarma ekipleri bu bölgelere sevk edildi.

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