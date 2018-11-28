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EDİRNE'DE SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU, YOLLAR KAPANDI (ek)

6 SAAT SONRA KURTARILDI Edirne'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde Demirhanlı deresi taştı

28 Kasım 2018 17:11

6 SAAT SONRA KURTARILDI

Edirne\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde Demirhanlı deresi taştı. Dere kenarındaki bir evde tek başına oturan Mesut Özçelik (52), evin çevresi ve içine dolan sular nedeniyle sabah 06.00 sıraların mahsur kaldı. İhbarı üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri Özçelik kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat sonra Özçelik, paketli iş makinesiyle mahsur kaldığı evinden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özçelik\'in durumunun iyi olduğu belirtildi.  

Görüntü Dökümü:
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-Taşan dere
-Evlerin çevresindeki sular
-Mahsur kalan Özçelik
-İş makinesinin gelmesi
-Özçelik\'in kurtarılması
-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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