T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (8)

BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ Edirne'de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi

28 Kasım 2018 20:55

BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Edirne\'de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Edirne\'de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:
\"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAZI OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ EdirneValilikEdirneKasımEdirne Sınav Temel LisesiEdirne BahçeşehirOrtaokuluFen LisesiFilizAnadolu LisesiEdirne SafirOrtaokulu Anadolu LisesiYaren Anaokulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24