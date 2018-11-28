Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE\'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden olurken, Edirne-Kırklareli, Edirne-Havsa karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Caddelerin suyla kapandığı kentte bazı araçlar yolda kaldı.

Edirne dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kentte, gece boyunca etkili olan ve giderek şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi\'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı. Gece özel bir hastanenin acil servis bölümünün sular altında kaldığı kentte, bazı bodrum katı evler de sular altında kaldı.

Aşırı yağmurun etkileri sabah saatlerinde etkisini ortaya çıkardı. Edirne\'den Kırklareli ve Havsa ilçesine giden karayolu suyla kaplanması nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı. Bir süre trafiğe kapanan karayollarında ulaşım sabah saatlerinde güçlükle sağlandı. Ekipler, suyla kapanan karayollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



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