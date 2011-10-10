-Edirne'de sağanak EDİRNE (A.A) - 10.10.2011 - Edirne'de zaman zaman şiddetini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırmaya başladı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak, bazı yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden olurken, trafikte seyreden sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğünü ve aralıklı sağanakların yarın da devam edeceğini bildirdi. Yetkililer kent merkezine son 24 saat içinde metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğünü kaydettiler.