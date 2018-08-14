Edirne'de Roman müziği eşliğinde 'acı biber' hasadı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin yanında ikram edilen ve ustaların \'Ciğerin yol arkadaşı\' dediği Karaağaç acı biberinin hasadına, Roman müziği eşliğinde başlandı. Romanlar, göbek atarak biber toplarken, ipe özenle dizilen biberler de kurutulması için balkonlara asıldı.

Yunanistan\'a sınır Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi’nde, Meriç Nehri’nin suladığı topraklarda yetiştirilen ve kentin meşhur tava ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç acı biberinin hasadına başlandı. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram edilen biberlerin, hasat edildikten sonra kurutulmaya bırakıldığını belirterek, \"Biz ona \'Dünyanın en tatlı acısı’ diyoruz. Ekimden önce çiftçilere sipariş veriyoruz. Onlar talebe göre ekim yapıyor. Ardından hasat ediliyor ve dizim işlemine geçiliyor. Ev hanımlarımız biberleri dizdikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Çiftçiler talebe yetişemez oldu\" dedi.

Karaağaç biberi üreticisi Yılmaz Ule, bu yıl hasadı Roman müziği eşliğinde, işçileriyle birlikte göbek atarak yaptı. Tarlaya gelen müzisyenlerin keman, cümbüş ve darbuka çalmasıyla başlanan hasatta Roman işçiler, hem göbek attı hem de biber topladı.

Sadece Karaağaç Mahallesi\'nde yetişen acı biberler, özenle ipe dizilip, kurutulması için gölgeliklere asılıyor.

\'DAHA VERİMLİ ÇALIŞIYORLAR\'

Bu yıl hasatta işçilerin eğlenmesi için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Yılmaz Ule, \"Biberleri hasat etmeye başladığımız ilk günü çalışanlarımıza eğlence olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Hasatın ilk ve son günü böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sayede çalışanlarımız daha verimli ve özveriyle çalışıyorlar. Bizim Karaağaç biberi, bu topraklara has olmakla birlikte tescilli ürünümüzdür\" diye konuştu.

Yıldırım Mahallesi\'nde oturan ev kadınları, kendilerine çuvalların içinde getirilen biberleri günlük 60 liradan iplere dizerek, gelir sağlıyor. Gölgede yaklaşık 45 gün kurutulan acı biberler, 180 derece ciğer tavasında pişirilmesinin ardından tava ciğerinin yanında müşterilere ikram ediliyor.

FOTOĞRAFLI