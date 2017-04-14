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Yaşam

Edirne'de referandum günü park ücreti alınmayacak

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlardan ücret talep eden şahıslara itibar etmemeleri uyarısı da yapıldı

14 Nisan 2017 19:56

Edirne Belediyesi, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandum nedeniyle parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret alınmayacağını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır başkanlığında toplanan Belediye Encümeni, 16 Nisan günü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret almama kararı aldı. 

Belediye encümenin oy birliğiyle aldığı kararda, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda şehrimiz merkezinde çalışan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce parkmetre uygulaması yapılan caddelerde parkmetrede çalışan personelimizin çoğunun sandık görevlisi olması ve oy kullanacak olmaları sebebiyle 16 Nisan 2017 tarihinde izinli sayılmaları ve aynı gün parkmetre uygulamasının yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi.

Yapılan açıklamada vatandaşlardan ücret talep eden şahıslara itibar etmemeleri ve böyle bir durumda Alo 153 numaralı hattı arayarak, Edirne Belediyesine bildirmeleri istendi.

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