Edirne'de 'Paskalya' hareketliliği

Bulgaristan ve Yunanistan'dan turistler Paskalya Bayramı tatili dolayısıyla alışveriş için Edirne'ye geldi.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Edirne'nin Balkanların alışveriş ve tarihi eserler bakımından yıldız şehirlerinden olduğunu söyledi.

Tarihi çarşıların tabiri caizse "iğne atsan yere düşmez" olduğunu belirten Sanış, "Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler tatillerinde hem alışveriş yapıyor hem de tarihi mekanları ziyaret ediyorlar. Yunanistan ve Bulgaristan'daki milli ve dini bayramların tatillerinde de çarşımız hareketleniyor." dedi.

Çarşı esnaflarından Nevzat Erşengün de Yunanlar ile Bulgarların bayramlarında Edirne'yi tercih ettiğini belirterek, "Bizde döviz yükseldiği için, onlara Edirne'deki çarşılar çok hesaplı da geliyor. Hem ondan faydalanıyorlar hem de tatillerini değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Bulgaristan'dan gelen Milen Hrıstov dün başlayan Paskalya Bayramı tatillerinin 9 Nisan'da sona ereceğini kaydetti. Dört günlük Paskalya tatilini Edirne'de değerlendirdiğini aktaran Hrıstov, "Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen çok sayıda kişi oluyor. Özellikle cumartesi günleri bu yoğunluk artıyor. Tatili burada geçiriyoruz. Edirne hem hesaplı hem de satılan ürünler kaliteli." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'dan gelen Mümün Aptilyazim de ülkelerinde tatil nedeniyle alışveriş mekanlarının kapalı olduğunu, bu nedenle Edirne'yi tercih ettiklerini söyledi.

Alışveriş yapmak için sık sık Edirne'ye geldiklerini aktaran Aptilyazim, Türkiye'de satılan ürünlerin kaliteli olduğunu belirtti.