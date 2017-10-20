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Edirne'de otostopla fuhuş yapan 2 kadına para cezası

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, yol kenarlarında durdurdukları araçlardakilerle fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadına 227'şer lira para cezası kesildi

20 Ekim 2017 19:33

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, yol kenarlarında durdurdukları araçlardakilerle fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadına 227\'şer lira para cezası kesildi.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimuhacir Beldesi yakınlarında otostop yaptıkları  araçlardakilerle fuhuş yaptığı öne sürülen A.K. ve R.A.\'yı yol kenarında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan 2 kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘Kabahatler Kanunu’ gereğince 227\'şer lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

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