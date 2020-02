Edirne'de oltayla ekmek alan apartman sakini: Aklıma çaresizlikten geldi

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, önceki gün yoğun yağış sonrası meydana gelen selde, apartmanın girişi suyla dolduğu için mahsur kalan ve 3\'üncü kattaki balkondan sarkıttığı oltayla yukarı ekmek çeken Samet Yolcu (34), çaresizlikten aklına bu yöntemin geldiğini söyledi. Yolcu, \"Balıkçı olduğum için aklıma oltam geldi. Av merakım da var. Aşağı salladım, ekmeği ucuna bağladı, yavaşça yukarı çektim. Mahsur kalan diğer komşularım için de 3 defa erzak çektim\" dedi.

Kentte önceki gün etkili olan sağanakta, metrekareye 6 saatte yaklaşık 130 kilogram yağış düştü. Onlarca araç yolda kalırken, apartman girişlerine sel sularının dolması nedeniyle çok sayıda kişi, evlerinde mahsur kaldı. İstasyon Mahallesi Serhat Kent Konutları\'nın 3\'üncü katında oturan Samet Yolcu, balkonundan oltayla yukarı ekmek çektiği görüntüsüyle gündeme geldi. Kamu kurumunda işçi olarak çalışan, evli ve 6 aylık çocuk babası Yolcu, evde mahsur kaldıklarını ve çıkamadıkları için de gıda malzemelerini oltayla yukarı çekerek, ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

\'KOMŞULARIM İÇİN DE KULLANDIM\'

Sağanağın ardından apartman girişinin kısa sürede suyla dolduğunu ve evden çıkamadıklarını anlatan Samet Yolcu, \"Akşamdan sağanak olacağı belliydi. Yağmur sabaha kadar sürdü. Sabah işe gitmek için çıktığımda baktım, her yeri su basmış. Belimi çeken seviyede apartman girişinde su vardı. Evimizde erzak olmadığı için arkadaşımı aradım. Ekmek getirdi sonra \'Balkona nasıl çekeceksin?\' diye kısa bir tartıştık. Daha sonra balıkçı olduğum için aklıma oltam geldi. Av merakım da var. Onu aşağı salladım, ekmeği ucuna bağladı, yavaşça yukarı çektim. Mahsur kalan diğer komşularım için de 3 defa erzak çektim\" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI İTFAİYE EKİBİ GÖNDERMİŞ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın itfaiye ekibini araçla göndererek, 3\'üncü kattan merdivenle ailesini indirdiğini kaydeden Yolcu, \"Ailemi evden çıkardım. Elektrik olmadığı için doğal gaz da çalışmadı. Suyun boşaltılmasına da yardımcı oldum. Komşularımı da yardım ettiği için mutluyum. O an sepet de aklıma geldi ama ip yoktu, ondan olta kullandım. Videoyu yan bloktan çocuklar çekmiş, benim haberim yoktu\" dedi.

Edirne Belediyesi ekipleri, İstasyon Mahallesi\'nde apartmanların giriş ve zemin katlarına dolan suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

