Edirne'de öğrencilere kuru üzüm dağıtıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Şehit Asım İlkokulu\'nda üç bakanlığın ortaklaşa başlattığı proje kapsamında öğrencilere kuru üzüm dağıttı. Vali Yardımcısı Güler, \"Çocuklarımızın üzüm yemesi abur cubur alışkanlıklarını da önleyecektir. Bu projeye titizlikle devam edeceğiz\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan \'Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı\' Edirne\'deki okullarda başladı. İl genelinde bu sabah 19 bin 932 öğrenciye kuru üzüm dağıtıldı. Projenin başladığı okullardan olan Şehit Asım İlkokulu\'nda, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt\'ın katıldığı programla öğrencilere kuru üzüm dağıtıldı. Sınıfları gezen Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, çocukların abur cubur yerine kuru üzüm yemesi amacıyla başlatılan projede, sağlıklı beslenmenin hedeflendiğini ifade etti. Güler, \"Bakanlıklar olarak çocuklarımızın daha sağlıklı, daha dengeli beslenmesini önemsiyoruz. Bizler de bu projenin illerdeki yürütücüleri olarak titizlikle devam edeceğiz. İkinci dönemde çocuklara sınıflarda süt dağıtımı yapılacak\" diye konuştu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da \"Proje haftada 2 gün devam edecek. İkinci dönemde süt dağıtımı yapılacak. Üç bakanlık olarak önemsediğimiz bu projeyi beraber yürütüyoruz\" dedi.