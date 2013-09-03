Edirne'de belediye öğrencilerin boyadığı meydanı tinerledi

Edirne'de belediyenin devlet hastanesi merdivenlerini gökkuşağı renklerine boyamasının ardından bir üniversite öğrencileri de kent merkezindeki trafiğe kapalı caddeyi boyadı. Zabıta ekiplerinin uyardığı üniversitelilerin boyadığı sokak gece yarısı belediye ekiplerince tiner ve suyla temizlendi.

Engin Özmen'in Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen haberine göre, Edirne Belediye Başkanlığı, dün Sarıcapaşa Mahallesi Cami Sokak üzerindeki 37 basamaklı devlet hastanesine çıkan merdivenleri gökkuşağı renklerine boyadı. Sosyal paylaşım sitesinde aynı merdivenleri boyamak için günler öncesinden duyurular yaptıklarını söyleyen bir grup Baobab Kültür Merkezi üyesi üniversiteli, belediyeyi ‘fırsatçı’ olmakla suçladı. Dün akşam saatlerinde Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelen öğrenciler adına konuşan Ali Gürbüz, “Biz 2 gün önce organize olarak, Edirne’de hastane merdivenlerini boyama kararı aldık. Sosyal paylaşım sitesinde örgütlendiğimizi gören Edirne Belediyesi ve CHP Gençlik Kolları işgüzarlık yaparak öğle vakti belediye çalışanlarıyla birlikte merdivenlere gelmiştir. Bu tavrın, merdivenlerin griye boyanmasına gelen tepkiler sonucu geri adım atmak zorunda kalan Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan bir farkı yok” diye konuştu.

Zabıta uyardı

Edirne Belediyesi'ne tepki olarak Saraçlar Caddesi’nde boyama yapacaklarını açıklayan öğrencileri caddede dolaşan zabıta ekipleri uyardı. Öğrencilerin yanına gelen iki görevli, yapılmak istenenin yasal olmadığını ve boyama yaptıkları takdirde haklarında yasal işlem yapılacağını hatırlattı. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen öğrenciler yanlarında getirdikleri boyalarla caddedeki kare şeklinde taşları rengarenk boyadı. Öğrencileri izleyen çok sayıda vatandaş da etkinliğe katılarak caddenin boyanmasına yardım etti.

Cadde gece temizlendi

Öğrencilerin caddeyi boyamasının ardından gece yarısı Edirne Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tiner ve suyla boyalı alanı temizledi. Sabah çıkmayan alanlar için yeniden gelen temizlik işçileri, taşlara tiner dökerek boyaları çıkarmaya çalıştı.