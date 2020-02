Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (2)

TUNCA VE MERİÇ NEHRİ BİRLEŞTİ

Edirne ve Bulgaristan\'daki aşırı yağışların ardından kentteki taşkın riski artarak devam ediyor. Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşti. DSİ verilerine göre Tunca nehri 297 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç nehri ise 1368 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Trafiğe kapanan Tunca köprüsüne gelerek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Günay Özdemir, nehir debilerinin saatlik olarak ölçüm istasyonlarıyla takip edildiğini ifade ederek, \"Edirne\'de birkaç gündür maalesef taşkın tehlikesiyle ilgili bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı özellikle Bulgaristan yetkilileriyle beraber günlük olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda DSİ\'nin internet sitesinden de bu bilgileri paylaşıyoruz. Bizim hem DSİ\'nin hem de AFAD\'ın ve diğer kamu görevlilerinin uyarılarını da biz vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları sürece hem can hem de mal güvenliği açısından herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaklardır\" dedi.

VALİ ÖZDEMİR: DURUM STABİL

Edirne Valiliği bünyesinde kriz masası oluşturduklarını ve durumun \'stabil\' olduğunu kaydeden Vali Özdemir şunları söyledi:

\"Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ\'nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan\'daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Valilikte bir kriz masası oluşturduk. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda Meriç 1400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne\'yle by-pass ile almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı. Şu anda Bulgaristan\'dan bir baraj salınımı yok. Barajlar zaten orada faal. Hem elektrik üretimi var hem de savaklardan su akıyor. Orada bizim gözetim ve denetim istasyonlarımız var, oradaki yetkililerle bilgileri ortaklaşa paylaşıyoruz. Meriç ve Tunca Köprüleri\'ni kapamamız Karaağaç\'ta yaşayan insanlarımızın hayatlarında herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı. Yeni köprü gerçekten şu anda bizim ihtiyacımızı rahat bir şekilde gideriyor.\"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da nehir kıyısındaki vatandaşların uyarıldığını söyledi. Taşkına ilişkin tedbirlerin sürdüğünü kaydeden Gürkan, \"Özellikle taşkın sahasına yakın yerlerdeki vatandaşlarımızı uyardık, boşaltmalarını, hayvanlarını taşımalarını sağladık. Bu tedbirleri an ve an almaya devam ediyoruz. Karaağaç Mahallemiz\'de özellikle Pazarkule Sınır Kapısı\'na yakın yerleşim olduğu için orası Arda ve Meriç Nehri\'nin birleştiği yere çok yakın olması ciddi bir durum söz konusu olacak, onunla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz\" ifadelerini kullandı.



Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)



FOTOĞRAFLI