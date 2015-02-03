Edirne'de Meriç Nehri yükselmeye devam ediyor

Meriç Nehri'nin debisi 2012 metreküp/saniye seviyesine ulaştı. Son tahminlere göre debinin gece 2 bin 200 metreküp/saniyeye ulaşması bekleniyor.



Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda ulaşılan seviyenin bir rekor olduğunu söyledi. Bulgaristan'dan aldıkları bilgiye göre debinin Çarşamba günü en üst seviyeye ulaşacağını belirtti.



Edirne Valisi, setlerin kent merkezini koruyaak kapasitede olduğunu söyledi. Suyun seti aşma riski olduğu bazı köylerde de setlerin yükseltme çalışmaları yapılıyor.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Bölgede mahsur kalanları kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Son olarak Karaağaç bölgesinde mahsur kalan 6 kişi askeri helikopterle kurtarıldı.



Gündüz de Tunca ve Meriç nehrinin çevresindeki evlerde mahsur kalanlar Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince botlarla kurtarıldı.



Evlerinde mahsur kalanlar ve hayvanları, AFAD ve bazı balıkçı kayıklarının yardımıyla kurtarıldı. AFAD ekipleri, çiftlik evinde mahsur kalan eski Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'ye yardımcı oldu.



Sedefçi, belediyenin çalışmalarını eleştirerek, "Geçen yıl belediye başkanlığım dönemimde acil durum ve afetler için almış olduğum botla beni kurtaramayacaklarını, eğitimli elemanları olmadığı için gelemeyeceklerini söylediler. Yaklaşık 60 hayvanım telef oldu. Aralık ayında yaşanan taşkında beni kurtarmışlardı. Ne değişti" diye konuştu.



Çalışmalar sırasında bir balıkçı kayığı da 15 köpeği mahsur kaldıkları alandan çıkardı. Sudaki bazı köpeklerde kurtarma botlarına alındı.



Sabah mesailerine askeri araçlarla ve kepçelerle gelen birçok kişi ise iş çıkışında ulaşım sağlanamadığı için evine dönemedi. Edirne Belediyesi, evlerine gidemeyen Karaağaçlılar Mahallesi sakinlerini otelde misafir ediyor.



UMKE ve çevik kuvvet ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı nehir kenarında bekliyor.

Bazı köylere ulaşım yok

Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle debisi aniden yükselen Tunca Nehri, kent merkezinin yanı sıra, nehir yatağına yakın köylerde de yaşamı olumsuz etkiledi. Taşkın suları, Avarız ve Değirmenyeni köylerine giden köy yolları ulaşıma kapattı. Edirne'den köylere ulaşım sağlanamıyor.



Avarız köyünde nehir yatağına yakın 10 ev ve ahırı su bastı. Köylüler, motorlu pompalarla suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Değirmenyeni köyü sakinleri de koruma seddesiyle paralel seviyede akan Tunca Nehri'nin debisinin artmasından endişe duyuyor.



Vatandaşlar, jandarmanın kendilerini tahliye için uyardığını ancak gidecek yerleri olmadığı için evlerinde kaldıklarını söyledi.