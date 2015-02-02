Edirne'de mahalleler boşaltılıyor, cephanelikler taşınıyor

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Meriç nehir debisinin 2500 metrekübe çıkmasının beklendiğini ve bu nedenle Karaağaç Mahallesi'ndeki 500 kişinin spor salonuna, Tunca Nehri kenarında bulunan Değirmenyeni Köyü'nün de tamamının güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.



Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu Meriç ve Tunca Nehri'nin taşmasıyla yaşanan sel felaketinde yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne uluşamı sağlayan Lozan Caddesi'nin sular altında kalması nedeniyle tekerlekli araç geçişlerine kapatıldı.



Bu nedenle Pazarkule'den Yunanistan'a karayolu ile geçişler durdu. Karaağaç Mahallesi'ne geçişler paletli askeri araçlarla sağlanacak. Meriç Nehri kenarındaki iş yerleri ile şehitlik sular altında kaldı.



Denizi andıran görüntülerin yaşandığı yol boyunca, Kent ormanı ve Edirne İl Orman İşletmeleri Müdürlüğü binasını da sular altında bulunuyor.

Cephanelikler taşınıyor

Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri birliklere ait Yunanistan sınırındaki cephaneliklerde bulunan 93 ton mühimmat güvenli bölgelere taşınmaya başlandı.

Kızılay'a yardım talebi

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, saat 21.00 sıralarında nehir seviyesinin 2500 metreküp/saniyeye ulaşacağını ifade ederek, Karaağaç ve Değirmenyeni köyleri için tahliye kararı aldıklarını açıkladı.



Karaağaç Mahallesi’nden 500 haneyi oradaki en yakın okullara ve yatılı bölge okullarına tahliye edeceklerini anlatan Vali Şahin, “İki helikopter AFAD’tan istedik. Şu anda İstanbul ve Ankara’dan görevlendirmeler yapılarak yola çıktı. Su altı ve su üstü kurtarma timleri de geliyor. 10’ar kişilik 2 tim görevlendirilmesi AFAD tarafından yapıldı. Sağlık Bakanımızda ambulans helikopteri görevlendirdi.



Meriç ve Arda’da su seviyesinin yükseleceği ifade ediliyor. Sofya Büyükelçiliğinden aldığımız bir notada Çarşamba günü en doruk noktaya ulaşacağı Meriç ve Arda nehirlerindeki su seviyelerinin daha üst seviyelere ulaşacağı ifade ediliyor. Bu arada Kızılay’dan bin battaniye, bin 500 kişiye 5 gün yetecek kadar gıda maddesi, bin yatak talebinde bulunduk. Şuanda Değirmenyeni köyünde su seviyesi seddelerle sıfır noktasına geldi. Orada yarılmadan korkulduğundan köyün boşaltılması için jandarma sevkiyatı yapıldı" diye konuştu.