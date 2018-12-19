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Edirne'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı

19 Aralık 2018 15:27

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, liman açıklarındaki şişme lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Somali uyruklu 4\'ü çocuk, 4\'ü kadın olmak üzere toplam 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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