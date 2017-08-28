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Edirne'de kurban hareketliliği başladı

Jale AVYÜZEN / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği başladı

28 Ağustos 2017 17:34

Jale AVYÜZEN / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri\'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği başladı. Küçükbaş hayvanların yoğun olduğu pazarda, ortalama küçükbaş kurban fiyatları 800- 1200 lira arasında değişiyor. 
Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri\'nde kurulan satış noktasında üreticiler, 1 yıl boyunca baktıkları hayvanları kınalayarak, pazara çıkarıp en iyi fiyata satmaya çalışırken, alıcılar da bütçesine uygun kurbanlığı seçiyor. Edirne Ziraat Odası Kurbanlık Canlı Hayvan Baskül Fiyat Tarifesi Teknik İhtisas Komisyonu üyesi İsmail Kasap, kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu belirterek şöyle dedi:
\"Satışlar gayet güzel. Alıcılar da satıcılar da gayet memnun. Kurban keseceklerin son güne kalmamalarını tavsiye ederim. Geçmiş yılki deneyimlerime dayanarak, küçükbaşın yeteceğine inanmıyorum. Umarız fiyatlar artmaz da, düşmez de.\"
ÜRETİCİ VE ALICI FİYATTAN MEMNUN
Edirne Merkez\'e bağlı Tatarköy\'de üreticilik yapan Fahrettin Özkan ile üretici Kerim Menli bf yıl fiyatlardan memnun olduklarını söylerken, Selman Hastürk ise, \"Geçen sene ile bu seneyi oranlarsak, bu sene fiyatlarda da satışlarda da yüzde 20 artış var. Üretici için fiyatlar iyi, şu anda para kazanıyoruz\" dedi.
Hayvan pazarından sürekli kurbanlık aldığını belirten Fazıl Yıldırım ise, hem alıcıları hem de satıcıları memnun eden fiyatlar olduğu belirterek, \"Fiyatlar konusunda şu anda alıcı da satıcı da razı. Kilosu 17 liradan 20\'ye kadar mal gidiyor. Biraz fiyatlar arttı geçen yıla göre. Yeterli küçükbaş hayvan var\" diye konuştu.
\'HİÇBİR YERİNDE KUSUR OLMAMALI\'
Edirne Merkez\'e bağlı Yolüstü Köyü\'nde beslediği hayvanları pazara çıkararak satış yapan Ömür Özdidim, alıcıların kurbanlıklarda dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Özdidim, \"Kurbanın hiçbir yerinde kusur olmamalı. Gözlerinde, dişlerinde, boynuzlarında ve kuyruğunda bir problem olmamalı. Bir kurban en az 7 aylık olmalı. Burada da öyle küçük kurban yok. Benim baktığım hayvanlar 12- 13 aylık\" dedi.


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