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Yaşam

Edirne'de kömür ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi

28 Aralık 2018 23:30

Edirne'nin Keşan ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Taşan (41) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.45 sıralarında, Keşan'a bağlı Küçükdoğanca köyündeki kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağının 1050'inci metresinde çalışan işçi Ramazan Taşan, ocakta meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Diğer işçiler tarafından toprak altından çıkarılan Taşan, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Taşan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kömür ocağına giderek inceleme yaptı. Taşan'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

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