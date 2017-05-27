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Yaşam

Edirne'de "Katil dönecek" paniği

Katil zanlısı dün bir aileyi katletmişti

27 Mayıs 2017 21:04

Edirne'de dün kız kardeşinin evini basan Nedim Merdin kardeşi Hanife, eniştesi Salih ve iki yaşındaki yeğeni Elana Mal'ı pompalı tüfekle öldürdü. Bugün (27 Mayıs 2017) yapılan cenaze töreninde katil zanlısının dönüp cenaze töreninde üç kişiyi daha öldüreceği söylentisi mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Edirne polisi her yerde katil zanlısı Merdin'i ararken cenaze töreni sırasında 1 el silah sesi duyulması mahalleli arasında "Katil cenazeye gelip, 3 kişiyi daha öldürecek" söylentilerine neden oldu.

Mezarlıktan panik halinde kaçanlar olurken, polis de mahalleyi abluka altına aldı. Polis ekipleri, çatılar ve evleri didik didik aradı.

Katil zanlısı cenaze sırasında intihar etti

Nedim Merdin olayın yaşandığı Menzilahır mahallesinden birkaç kilometre uzaklıkta TOKİ evleri arazisinde ölü olarak bulundu. 3 kişiyi öldürdüğü tüfek de Merdin'in yanındaydı. Yapılan ilk incelemeye göre katil zanlısının olayda kullandığı pompalı tüfekle başına ateş açarak intihar ettiği belirlendi.

 

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