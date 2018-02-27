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Edirne'de karla mücadele sürüyor (2)

ÇOCUKLARIN KAR KEYFİ Edirne'de kar yağışına en çok çocuklar sevindi

27 Şubat 2018 17:09

ÇOCUKLARIN KAR KEYFİ
Edirne\'de kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Yağış nedeniyle bugün tatil yapan çocuklar, sokaklara çıkarak kar topu oynadı ve kızaklarla kaydı. Edirne Belediye Başkanlığı, ana arterler üzerindeki karları temizlerken, sokak aralarındaki karlar ise çocukların eğlencesi oldu. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar, tatilde gönüllerince eğlendi.
Ortaokul öğrencisi Hatice Nur Altıntaş (11), okulların tatil olmasına çok sevindiğini ifade ederek, \"Karda oynamak için kahvaltı yaptıktan sonra apartman sakinleri olarak dışarı çıktık. Karı çok özlemiştik, yağdığında tutmayacak sandık. Tutunca çok mutlu olduk. Okullar da tatil oldu, çok mutlu olduk\" dedi.
Çocuğuyla birlikte dışarı çıkan Sibel Ateş de çocukların kar tatilinde çok eğlendiğini belirterek, \"Çocuğumla buraya gelip karın tadını çıkarıyoruz. Kar yağışını bekliyorduk. Okulların tatil olması da iyi oldu. Yoksa çocuklarımızı okula nasıl yollayacaktık? Kar geç gelse de bizi mutlu etti\" şeklinde konuştu.
BELEDİYE HAYVANLARI UNUTMADI
Edirne Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta güçlük geçen sokak hayvanları için belirli bölgelere mama bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sokak hayvanlarını unutmadıklarını kaydederek, \"Edirne Belediyesi olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanında olduk. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimizin kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının en yoğun olduğu bölgelere giderek, onlar için mama takviyesinde bulundu. Buradan Edirneli vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevimli dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek koyarak, aç kalmalarını önleyebilir; onlara sevginizi bir kez daha gösterebilirsiniz. Ekiplerimiz sadık dostlarımız için gıda takviyesine devam edecek” dedi.

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