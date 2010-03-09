Edirne'de kar hayatı olumsuz etkiledi

T24 - Edirne'de dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde çok sayıda araç yolda kaldı ve 20'nin üzerinden maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.





Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Cadde ve sokak aralarında biriken kar nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.



Kavşaklarda uzun kuyruklar oluştu. Kilitlenen trafiğe polis ekipleri açmaya çalıştı.



Belediye ekipleri aralıksız kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı sonrası beyazla kaplanan tarihi Selimiye Camii ayrı bir güzeliğe büründü.



Kar yağışı Bulgaristan'a geçişi sağlayan Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli sınır kapısı yolunda da etkili oluyor.



Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu sınır yolunda karayolları ekipleri Avrupa'ya geçişi sağlayan yolun ulaşıma kapanmaması için kar kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.



Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dünden bu yana yağan kar yağışı günlük yaşamı etkiliyor.



Mahya tepede ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Bulgaristan'a geçişi sağlayan ve kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Dereköy sınır kapısı yolunun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri aralıksız çalışıyor.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 1 derece olduğu Edirne'de bugün kar yağışının gün boyu devam edeceğini bildirdi.





