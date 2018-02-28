Edirne'de kar bitti, soğuk geliyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de iki gündür aralıkla etkili olan kar yağışı, yerine soğuk havaya bırakıyor.

Edirne\'de Balkanlar üzerinden gelen ve iki gündür aralıklarla süren kar yağışı bu sabah itibariyle etkisini yitirdi. Edirne Belediyesi, saat 03.00 sıralarında başlayıp bir süre devam eden kar yağışı nedeniyle 12 ekiple 12 noktada tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli toplamda 100 personel, çalışmalarını 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı bir greyder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ile sürdürdü. Gece boyunca 200 ton tuz, 10 bin litre solüsyon, 1 ton granürlü gübre kullanıldı. Edirne Belediyesi yetkilileri, tüm ana arterlerin trafiğe açık olduğunu, ara yolların ise yüzde 75’nde ulaşımın sağlandığını ifade etti.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÇALIŞMADI

Edirne\'de 1 günlük kar tatilinin ardından ilk ve orta dereceli okullar ile Trakya Üniversitesi\'nde eğitime bugün devam edildi. Ancak sabaha karşı yağan kar nedeniyle özellikle ilk ve orta dereceli okulların öğrenci servislerinin birçoğu çalışmadı. Birçok öğrenci, okula gidemedi. Toplu ulaşım araçlarını tercih eden Edirneliler, ticari araçların kar yağışını bahane ederek çalışmadığını ifade ederek tepki gösterdi.

SAHTE HESAPLAR TATİL İLAN ETTİ

Dün aralıkla devam eden kar yağışının ardından Edirne Valiliği adıyla oluşturulan sahte hesap ve fotoğraflarla okulların 1 gün daha tatil edildiğine ilişkin paylaşımlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bunun üzerine Edirne Valiliği soruşturma başlattı. Valilik açıklamasında bir önceki açıklamaların tarihi değiştirilerek sahte paylaşımlarda bulunanların bulunması için yasal inceleme başlatıldığını belirtilerek, şöyle denildi:

\"Edirne Valiliği olarak ihtiyaç halinde yapılması gereken duyurular resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaktadır. İlimizde yaşanan kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Salı günü okullar için yaptığımız tatil duyurusu metni sahte sosyal medya hesaplarından tarih değiştirilerek 28 Şubat Çarşamba gününün de tatil edildiği yönünde sahte paylaşımlar ve yanlış bilgilendirilmeler yapıldığı görülmüştür. Bu tarz sahte paylaşımlar ve yanlış bilgilendirilmelerle ilgili olarak yasal inceleme süreci başlatılmıştır\" denildi.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, paylaşımları incelemeye aldı.

SOĞUK GELİYOR

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte metrekareye 8 kilogram kar yağışı düştü. Bugün aralıklarla hafif kar yağışı beklenirken, gece yarısından sonra hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceden 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Edirne İl Özel İdaresi de kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol olmadığını açıkladı.

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