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Edirne'de kar başladı (2)

HAMZABEYLİ'DE  KAR KALINLIĞI 15 SANTİMİ BULDU Edirne'nin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

19 Aralık 2017 18:14

HAMZABEYLİ\'DE  KAR KALINLIĞI 15 SANTİMİ BULDU
Edirne\'nin Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sınır kapısında karayolları ekipleri, yollarda kar birikintisine karşı küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletiyor. Lalapaşa ilçesi  ve  Bulgristan\'a sınır bazı köylerde de etkili olan kar nedeniyle ekili buğday arazilere beyaza büründü. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekileri ile jandarma trafik ekipleri, ilçe ve köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği olmadan yola çıkanlara ise ceza uyguladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini belirtti.

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