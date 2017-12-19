Edirne'de kar başladı (2)

HAMZABEYLİ\'DE KAR KALINLIĞI 15 SANTİMİ BULDU

Edirne\'nin Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sınır kapısında karayolları ekipleri, yollarda kar birikintisine karşı küreme ve temizleme araçlarını hazır bekletiyor. Lalapaşa ilçesi ve Bulgristan\'a sınır bazı köylerde de etkili olan kar nedeniyle ekili buğday arazilere beyaza büründü. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekileri ile jandarma trafik ekipleri, ilçe ve köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği olmadan yola çıkanlara ise ceza uyguladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini belirtti.

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