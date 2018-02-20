Edirne'de kaçakçılık operasyonu: 22 gözaltı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, Yunanistan’dan yurda yasa dışı yollarla et, içki ve elektronik sigara getirdiği öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan’dan yasa dışı yollarla et, elektronik sigara ve içki getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Edirne ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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